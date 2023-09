Osada 2: Od láseček až po čilého bobra. Seriál plný pohody ovládl páteční večery

Během druhé sezony neumožňoval hluk letadel startujících z Ruzyně natáčet téměř 35 procent času. V první sezoně byl covid, takže to bylo lepší. Hned za letadla se intenzitou hluku zařadily žáby, které pravidelně začínaly kvákat vždy po povelu „akce“.

Herečka Petra Nesvačilová hrála postavu Heleny Rubalové těhotná. Což umně maskovala, ale ke konci natáčení už to nebylo jednoduché. Její seriálový partner Radek Holub přes covid také slušně přibral. Když spolu jednou seděli na lavičce natáčení, naklonila se k němu a řekla: „ Lásečko, my jsme to řeznictví neměli kupovat.. .“