Miroslav Donutil jako lovec duchů. Kriminálky z Chorvatska. Nova představila své plány

„Voyo překonalo půl milionů předplatitelů. Ale myslím si, že je to spíš domácností… To je náš výsledek za více než rok,“ shrnul své roční působení ve funkci Michal Reitler, ředitel vývoje TV Nova a Voyo, hned v úvodu tiskové konference.

Podle něj všech 46 projektů půjde do výroby během roka, nebo už se dokonce vyrábějí.

Mezi prvními projekty, které se ve čtvrtek představily, patřil osmidílný seriál Za domem v lese. Hlavní roli Jaroslava, lovce duchů, hraje Miroslav Donutil. „Podobná věc mi v televizní nabídce chybí. Mohla by to odklonit pozornost od řady detektivních příběhů,“ zmínil s tím, že podobnou věc (téměř) zažil: „U nás ve vesnici se stala jedna podobná věc. V bytě mého známého řádil poltergeist.“

Do světa nadpřirozena se vydá i fantasy seriál Vědma. Zachytí legendární česká místa, jakou jsou Vyšehrad nebo Panenský Týnec. Jen legendy s nimi spojené budou jiné, než se dosud vypráví. V hlavních rolí se vedle Dagmar Havlové a Jaroslava Duška objeví Josef Trojan.

Po maloměstě vyrazí Nova do ciziny. Do Chorvatska zavedou diváky hned dva její projekty detektivního rázu.

Taneční . Osmidílný rodinný seriál v režii Jiřího Vejdělka zavede diváky do prostředí tanečních kurzů na českém maloměstě. Nova.

Straka . Šestidílná minisérie podle příběhu Jiřího Markoviče. Vrah měl dětskou tváří. Získal si přezdívku Spartakiádní vrah. A byl to ještě mladík, Jiří Straka. Voyo.

Miluju tě navždy, táta . Šestidílná minisérie. Je to příběh, kdy otec bojuje za spravedlnost pro syna. Příběh vznikl podle skutečného příběhu, dějištěm bude Varnsdorf. Voyo.

Lebo medveď . Dokumentární seriál Mira Rema zavede diváky do slovenské oblasti, kde se přemnožili medvědi. „Při setkání s medvědem se ukáže, jaký jste frajer... Neutíkejte, to je blbost,“ uvedl režisér. Voyo.

Král Šumavy: Fantom temného kraje . Bude mít opět tři díly. Josef Hasil bude na cestě. Z lágru. Na západ. Do americké služby. Ke statusu legendy. Voyo.

Bóra pak přinese šestidílnou komediální detektivku o skupince Čechů a Slováků na ostrově uprostřed Jadranu, kde se účastní kurzu nazvaném Setkání se smrtí. Snaží se na něm najít ztracený psychický klid, jenže do děje vstoupí vraždy, a hlavně silný vítr, který je odřízne od civilizace. A vrah je stále mezi nimi.

Nova byla podle ČTK loni třetí nejsledovanější televizní skupinou v divácké kategorii nad 15 let s podílem 26,4 procenta. Nejsledovanější se popáté v řadě stala Česká televize s podílem 31,74 procenta. Druhá skončila Prima s 26,9 procenta. Nova však vedla v diváckých skupinách do 54 i 69 let.