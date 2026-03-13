Máme právo to vědět. Spielbergův film Den odhalení se představuje

Článek
Snímek patří k nejočekávanějším letošním titulům, které se mají stát celosvětovými hity. O jeho přesné podobě se zatím příliš neví. Jisté ovšem je to, že v něm lidstvo bude muset čelit skutečnosti, že na Zemi není tak úplně samo…
S tímto faktem pak souvisí řada konspirací a celosvětová panika. Děj se točí kolem meteoroložky (Emily Bluntová), která pod vlivem neznámé síly ztrácí kontrolu nad tělem a mluví mimozemským jazykem.
Film vznikl podle Spielbergovy povídky, které dal scenáristický tvar David Koepp. V minulosti přitom právě tihle dva autoři dokázali, že vědí, čím diváky oslovit.
Jsou podepsaní mimo jiné pod filmy Jurský park (1993), Ztracený svět: Jurský park (1997), Válka světů (2005) a Indiana Jones a Království křišťálové lebky (2008). Tyto filmy dohromady vydělaly přes tři miliardy dolarů. Koepp napsal také scénář k filmu Jurský svět: Znovuzrození z roku 2025, jenž ale už režíroval Gareth Edwards.
Spielberg do své novinky obsadil velká jména Hollywoodu i britské scény, včetně Colmana Dominga, Joshe O'Connora a Colina Firtha. Jako tvůrce se novinkou vrací ke svému oblíbenému tématu mimozemšťanů, které dříve zpracoval ve filmech Blízká setkání třetího druhu (1977) nebo E.T. – Mimozemšťan (1982).
Premiéra Dne odhalení má být v českých kinech 11. června.