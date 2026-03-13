Hlavní obsah

Máme právo to vědět. Spielbergův film Den odhalení se představuje

Lenka Hloušková

Co se stane, když zjistíte, že na planetě nejsme sami? Co kdyby vám „ty druhé“ někdo ukázal? Vyděsilo by vás to? Podobné slogany se pojí s novinkou legendárního režiséra Stevena Spielberga. Do kin v červnu uvede sci-fi drama Den odhalení. První ukázku právě pustil do světa.

Trailer sci-fi filmu Den odhaleníVideo: CinemArt

Snímek patří k nejočekávanějším letošním titulům, které se mají stát celosvětovými hity. O jeho přesné podobě se zatím příliš neví. Jisté ovšem je to, že v něm lidstvo bude muset čelit skutečnosti, že na Zemi není tak úplně samo…

S tímto faktem pak souvisí řada konspirací a celosvětová panika. Děj se točí kolem meteoroložky (Emily Bluntová), která pod vlivem neznámé síly ztrácí kontrolu nad tělem a mluví mimozemským jazykem.

Film vznikl podle Spielbergovy povídky, které dal scenáristický tvar David Koepp. V minulosti přitom právě tihle dva autoři dokázali, že vědí, čím diváky oslovit.

Jsou podepsaní mimo jiné pod filmy Jurský park (1993), Ztracený svět: Jurský park (1997), Válka světů (2005) a Indiana Jones a Království křišťálové lebky (2008). Tyto filmy dohromady vydělaly přes tři miliardy dolarů. Koepp napsal také scénář k filmu Jurský svět: Znovuzrození z roku 2025, jenž ale už režíroval Gareth Edwards.

EXKLUZIVNĚ. Hollywoodský režisér Gareth Edwards: Umělá inteligence? Nemáme sílu vrátit džina do láhve

Spielberg do své novinky obsadil velká jména Hollywoodu i britské scény, včetně Colmana Dominga, Joshe O'Connora a Colina Firtha. Jako tvůrce se novinkou vrací ke svému oblíbenému tématu mimozemšťanů, které dříve zpracoval ve filmech Blízká setkání třetího druhu (1977) nebo E.T. – Mimozemšťan (1982).

Premiéra Dne odhalení má být v českých kinech 11. června.

