EXKLUZIVNĚ. Hollywoodský režisér Gareth Edwards: Umělá inteligence? Nemáme sílu vrátit džina do láhve

Váš Stvořitel vypráví o době, kdy umělá inteligence (AI) je realitou. Vede paralelní život vedle lidí. Obě strany spolu bojují. Boom AI je pár let aktuální. Vsadil jste na jistotu?

Nepřemýšlel jsem o tom, když jsem začal příběh psát. Myšlenka umělé inteligence byla tehdy vzdálený sen. Cosi jako žít na Měsíci, sci-fi. Nečekal jsem, co se v tomhle směru bude dít, nečekal jsem, že se to stane ještě za mého života. Stejně jako asi nikdo.

To, že se snímek odehrává za války, byla také náhoda. Jistě, mnohým může připadat aktuální. Je tam konflikt velmoci s menší zemí. Ovšem my jsme vše točili před lety. Navíc, kdybychom to udělali dříve, bylo by to aktuální také. Pořád někde na světě probíhá válka.

To máte pravdu. A teď asi konkrétně narážíte na ruskou agresi na Ukrajinu.

Ano. A víte, co je ještě zajímavé? Když jsme natáčeli, měli jsme ve filmu sekvenci s obřími tanky, jež napadají vesnici. Potřebovali jsme vojáky, kteří budou vypadat jako zápaďáci. A jelikož jsme natáčeli hlavně v Thajsku, během pandemie, hledali jsme herce tam. Našli jsme je v ruské a ukrajinské komunitě. V den natáčení jsme měli na jednom místě tedy spoustu Rusů a Ukrajinců, všichni hráli vojáky. A v ten samý den Rusko napadlo Ukrajinu (24. února 2022 - pozn. red.).

Rozbilo vám to natáčení?

Kupodivu ne. Ale bylo to celé zvláštní. Sledovali jsme na kamerách „naše“ tanky, jak vjíždějí do vesnice kvůli filmu, a na mobilních telefonech nám běžely záběry, jak Rusové ničí ukrajinské vesnice… Nejzajímavější na tom všem bylo, že během přestávek, kdy jsme seděli a odpočívali, si Ukrajinci a Rusové mezi sebou povídali, vtipkovali, smáli se, blbli. Kamarádili se.

To zní jako motiv z vašeho filmu, kde umělá inteligence také není „ta zlá“.

Vypadá to tak, že? Je to výmluvný moment. Uvědomíte si to, co se náš film snaží ukázat. Když opravdu poznáte někoho, koho považujete za nepřítele, je často velmi těžké ho nenávidět. Všichni jsme si v hloubi duše velmi podobní. V den natáčení se tohle odehrávalo před námi. Podíváte-li se na Stvořitele, na natočené záběry, všichni ti „vojáci“, kteří pobíhají ve vesnici se zbraněmi, jsou směsí Rusů a Ukrajinců. Jsou ve stejném týmu, což mi přijde fascinující.

Vaše zachycení umělé inteligence je jiné, než je pro Hollywood běžné. Nevidíte v ní padoucha, který ubližuje. Je pro vás budoucností, užitečným nástrojem?

Jsem v tomhle směru rozhodně optimista. Každý z nás si přece může vybrat, co bude používat. Podívejte se na Photoshop. Když byl vynalezen – Johnem Knollem, jeho příběh dobře znám – všichni panikařili, říkali: tohle je konec malování, grafického designu. Stalo se to? Ne, Photoshop přinesl rozmach, mnohonásobně více pracovních míst do oborů, v nichž lidé využívají kreativní práci. Proto si myslím, že to bude podobné i nyní. Nastane „malá“ panika, za pět, deset let se ohlédneme, zjistíme, že je skvělé, že se AI prosadila.

Jenže, připusťme si, že může leccos pokazit.

Ta šance tu je, ovšem hodně věcí si pokazíme sami, my, lidé. Tím, jak budeme AI používat… A podívejte se na americké silnice. Ročně na nich zemře kolem čtyřiceti tisíc lidí. Zakážete kvůli tomu auta? A je to vůbec jejich chyba? Ne, a i kdybyste s podobným návrhem přišli, nikdo by vás nepodpořil. Výhoda toho, že máme auto, je taková, že ignorujeme statistiky. Víme, že na silnici můžeme zemřít, kdesi hluboko v sobě, ale věříme, že se to nestane. Ostatně ta pravděpodobnost je nízká… Stejné je to podle mě s AI. Hodně nám může pomoci. Proč ji zastavovat? Její benefity jsou moc lákavé. Už nemáme sílu vrátit džina zpět do láhve.

Stvořitel je v Hollywoodu, kde blockbustery stojí i 300 milionů dolarů (téměř 7 mld. Kč), „nízkorozpočtový“ snímek. Stál 80 milionů USD (cca 1,8 mld. Kč). Nechyběly vám občas peníze?

Tohle pořád slýchávám. A říkávám k tomu: 80 milionů USD je sakra hodně peněz. Necítím se tak trapně, že jsem měl „málo“. Navíc jsme rozpočet překročili… A jestli nám peníze stačily? Ano, je to hodně peněz. Můžete za ně udělat všechno. Jen musíte víc přemýšlet při přípravách. Natáčet ve velkém v Nepálu? Aha, tak to asi ne. Ale malý štáb, deset lidí, tam může letět. Je to jako se vším, máte-li kontrolu, víte-li přesně, co chcete, řada nákladů se stlačí. Stačí se uskromnit, hledat v oboru nové talenty…

Záběry z filmu StvořitelVideo: Falcon

První ukázky Stvořitele vyšly jen čtyři měsíce před premiérou. To také nebývá zvykem.

Je to až strašidelné. Podobné rozhodnutí má svá pro i proti. Neinformovali jsme o natáčení, nebudovali jsme si fanouškovskou základnu, která by sledovala všechno, co děláme, a která by také kritizovala všechno, co děláme… Informace o Stvořiteli jsme tak museli dávat rychle do světa, říkat: máme nový film. Moc chci, aby v kinech uspěl. Ne ani tak kvůli sobě, jako kvůli čistému žánru sci-fi. Když jsem byl dítě, byl v nich snad každý týden originální sci-fi snímek. Což zmizelo. Snažil jsem se tak Stvořitelem „napsat“ milostný dopis všem sci-fi filmům, které jsem viděl, na nichž jsem vyrůstal a které jsem miloval.

Odehrává se v roce 2073. Jak dalece vidíte do budoucnosti?

(Smích) Co bude za padesát let? Umělá inteligence nahradí hodně současných pracovních míst, o tom není pochyb. To je i důvod, proč se AI ujímají velké technologické společnosti. Cílem je věci zefektivnit, dělat je lépe. A když si promluvíte s odborníky na umělou inteligenci, věřte, že jsem to kvůli filmu dělal, řeknou vám, že to vidí optimisticky.

Každý z nás by poměrně brzy mohl mít v telefonu třeba možnost konzultovat zdravotní stav se skutečnými „kapacitami“ v oboru. S někým, kdo rozumí, proč je vám uprostřed Afriky špatně. AI vyhodnotí všechny příznaky, přesně určí, co vám může být.

A ta pracovní místa, co nám AI vezme?

Pracovní trh se změní, což se ale stalo i v okamžiku, kdy se vynalezly elektřina, automobily, počítače… A zkuste se zeptat kohokoli, zda by vše vrátil zpět? Ne. Proto věřím, že za pár let se dostaneme i v případě AI ke zjištění: to je skvělé. Svět na tom bude lépe.

Ještě vás od filozofie vrátím k filmu. Proč jste ho natáčel v Thajsku?

Přiznám se, že to nebyl plán. Měli jsme točit asi v sedmi státech jihovýchodní Asie. Jenže přišla pandemie. Nešlo dělat mnohatýdenní karantény kvůli přeletům do lokací. Hledali jsme tak jednu zemi, základnu, kde je dobrá filmařská infrastruktura, kde mají krásnou přírodu, plovoucí vesnice, chrámy, pláže, rýžová pole, velká futuristická města…

Thajsko vyhovovalo všemu. Pak jsme k tomu přidali pár záběrů z Nepálu, Indonésie, Japonska a Kambodži, kam jsme se vydali jen na chvíli, jako malá produkce. Vznikla vizuální směs, v níž asi nepoznáte, kde vznikl tenhle a tenhle záběr.

Vedle filmařsky netradičního pohledu na AI používáte motiv dítěte jako symbol smíření, pokroku. Jde o metaforu?

V jistém směru ano. Podívejte se na náš svět z pohledu umělé inteligence. My ji vlastně „zotročujeme“, nepovažujeme ji za sobě rovnou. Z jejího pohledu jsme ti „zlí“. Jde o nadsázku, metaforu, kterou můžete použít pro jakoukoli diskriminaci.

Umělá inteligence je momentálně ve světě ta „špatná“. Já, jak jsem říkal, si to nemyslím. Je nástrojem. Neuvědomuje si sama sebe, a proto nemůže nic dělat. Bude-li zneužita, bude za to moct jen člověk, odpovědnost máme my, lidé…

A kdyby někdy vznikla vědomá AI? Třeba by se jí Stvořitel líbil, kvůli empatii. Nechtěl bych ovšem být v její „kůži“. Představte si, že budete koukat na milióny a milióny dalších kusů a budete přemýšlet, proč jste tady. Nikdo vám za nic nepoděkuje, bude vše považovat za automatické, nikdo vás nepochválí…

Gareth Edwards a rozhovor o Stvořiteli Rozhovor vznikl v rámci tzv. round table, což je způsob, kdy novináři z různých koutů světa pokládají tvůrcům otázky. Proběhl on-line. Novinky/Právo na něj mají v Česku exkluzivitu.

Děj snímku zavede diváky do jedné budoucí války: mezi lidskou rasou a silami umělé inteligence. Zocelený bývalý agent (John David Washington) speciálních jednotek, který truchlí nad zmizením své ženy, je naverbován, aby vypátral a zabil Stvořitele. Nepolapitelného architekta pokročilé umělé inteligence, který vyvinul záhadnou zbraň s mocí ukončit válku... a lidstvo samotné. Má podobu malého dítěte. Kdo je ten zlý? Kdo je ten dobrý? A kdo chce vlastně mír?

