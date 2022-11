Festival francouzského filmu zakončí film Mladí milenci

Shauně je 70 let a svůj milostný život už dávno uzavřela. Najednou však čelí znepokojivé přítomnosti Pierra, pětačtyřicátníka, s nímž se před lety krátce setkala. A on v ní navzdory všem očekáváním nevidí starší dámu, ale ženu, po níž touží a neváhá se do ní zamilovat. Bohužel je ženatý a má rodinu.

„Všechny obavy, bránění se jí a předsudky vždycky vyplývají z toho, co si myslí naše okolí. Jako by lidé museli zapadat do určitých škatulek, žádné neočekávané chování se netrpí. Já věřím ve vášnivou lásku, v takovou, která překonává všechny společenské zákazy a neláme si hlavu s tím, jak se na to budou dívat ostatní.“