Festival francouzského filmu finišuje: A do kuchyně!, Blízko a Sestra a bratr

Petit v něm sleduje osudy mladých migrantů snažících se integrovat do společnosti prostřednictvím kurzů vaření. S nimi jim má pomoct svérázná kuchařka Cathy. Přestože sní o své vlastní restauraci, dosud brala zavděk místem řadové kuchařky u různých mediálně známých „les Chefs“. Poté, co se opět rozhodne z jedné takové luxusní restaurace odejít, nalézá inzerát na místo šéfkuchařky. Netuší ale, že jde o pozici vedoucí kuchyně v azylovém domě pro mladistvé migranty, kde se na kulturu stolování a haute cousine moc nehraje.

„Chtěl jsem natočit sociální komedii, zachytit realisticky problematiku mladých migrantů, aniž bych opomíjel Damoklův meč, který jim visí nad hlavou: pokud nenastoupí do svých 18 let do nějakého vzdělávacího zařízení, hrozí jim vyhoštění. Zároveň jsem ale chtěl, aby to byla komedie, aby ten příběh byl optimistický,“ vysvětluje režisér snímku Louis-Julien Petit a představitelka Cathy dodává, že si ve filmu zahrály i děti z azylových domů.