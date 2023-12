Filmové premiéry: Jedeme na teambuilding, Méďovy Vánoce a Pokoj zázraků

Když si myslíte, že máte skvěle našlápnuto a nic vás nezastaví, tak se většinou hodně pletete. Ambiciózní korporátní zaměstnanec Aleš (Jakub Prachař) je narcistickým šéfem (Alexander Bárta) místo povýšení přeložen do nejhoršího firemního oddělení - do call centra. Tam velice rychle musí přijít na to, jak spolu s potrhlou konspirátorkou Marcelou (Petra Polnišová), neurotickým nihilistou Michalem (Vojta Kotek), vzorňačkou Jitkou (Anna Polívková) a dalšími bizarními kolegy vytvořit sehranou partu…

Thelmin pečlivě naplánovaný život nabírá na obrátkách ve chvíli, kdy se její dvanáctiletý syn Louis ocitá po dopravní nehodě v kómatu. Thelma je odhodlaná přivést ho zpátky do života stůj co stůj. Aby mu ukázala, co všechno krásného na něj v životě ještě čeká, rozhodne se za něj „v zastoupení“ uskutečnit jeho sny, tedy „10 věcí, které je třeba udělat před koncem světa“, jak si to Louis poznamenal do deníku.