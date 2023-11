Proč se soused Franta chová divně? Možná je mimozemšťan

„Myslím si, že od našeho filmu se dá očekávat zejména humor a situace, které pramení z toho, co by bylo, kdyby mimozemšťan omylem přistál místo v Americe v Čechách. Což už samo o sobě je legrace. Jakmile jsem začal psát a vykreslovat české reálie a charaktery a to, jakým způsobem se chováme sami k sobě i k přírodě, i k mimozemšťanům, tak se mi to zalíbilo. Díky tomu můžeme od Franty mimozemšťana očekávat zábavu a vtip,“ dodal režisér.