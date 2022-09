Filmové premiéry: Buko, Spolu, Kde zpívají raci, Úsměv a Moneyboys

Jarmila se po ztrátě muže musí rozhodnout, zda zbytek života už jen „přečká“, nebo se vzepře a vrhne se do dobrodružství s nejistým koncem. Zvolí druhou možnost, život na chalupě v romantické divočině uprostřed Máchova kraje, kde to měl rád především její muž. Ten jí navíc odkázal vysloužilého cirkusového koně Buka, což na první pohled vypadá jako drsný vtip, protože Jarmila se koní bojí.

Po rozchodu s přítelem se Tereza vrací domů k mámě a bratrovi Michalovi, desetiletému klukovi zajatém v dospělém těle, aniž by tu tušila, že to navždy změní její život. Domácnost, do které se vrátila, se totiž na rozdíl od ní ani trochu nezměnila. Máma pořád žije jen pro svého syna, a bratr má před ní ve všem přednost. Tereza má intenzivní pocit, že by máma měla myslet víc na sebe… a taky na ni.