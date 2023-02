Filmová nadace rozdělí další peníze mezi scenáristy. Mohou se hlásit až do konce února

Renomovaní tvůrci i autoři prvotin mohou do konce února přihlásit svá díla do scenáristické soutěže Filmové nadace. Hlavní kategorie je určena všem scenáristům bez rozdílu věku a kategorie Hvězda zítřka nabízí příležitost pro začínající autory bez dosud realizovaného scénáře celovečerního filmu, kteří nepřesáhli věk 33 let. Vítězům obou kategorií je nadace připravena vyplatit celkem až 800 tisíc korun.

Foto: Jan Handrejch, Právo Filmová nadace předává ocenění na MFF v Karlových Varech. Na snímku loňští laureáti.

Článek „Scénáře s potenciálem brzkého převedení do divácky atraktivní filmové podoby opět vybere zkušený čtyřčlenný výbor nadace,“ uvedl Petr Tichý, předseda správní rady Filmové nadace a generální ředitel Barrandov Studio. Za sedmnáct let činnosti nadace bylo podle oceněných scénářů natočeno osmnáct filmů. Také loni mohli diváci v kinech zhlédnout dva filmy na základě scénářů podpořených nadací. Výpravný životopisný snímek Il Boemo režiséra a scenáristy Petra Václava a vztahové drama Běžná selhání, které podle scénáře Kláry Vlasákové režírovala Cristina Groşan.