Slovenská Pohoda. Radosti, zklamání i nejdrsnější rapeři v důchodu

Žebříček nejcivilněji laděných vystoupení by vedla Suzanne Vega. Autorka hitů Luka, Caramel, Tom´s Diner předvedla slušný výkon, kterému by bývala pomohla pořádná kapela v jejích zádech. Notoricky známým písním, ale i novince Last Train From Mariupol, o tom, jak i Bůh nasedá do posledního vlaku z toho ukrajinského pekla, by muzikanti dodali říznější a festivalovější ráz. Jako hosta si pozvala Karla Holase, houslistu a zpěváka Čechomoru. „Nenosím bílou. To je barva pro panny, děti a léto. Mou barvou je černá. V černé je pravda,“ zpívala.