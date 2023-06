Muzikant Jiří Vondráček: Portě je v Řevnicích dobře

Nebyla, patnáct let v Lesním divadle je rekord. Její první ročník se konal v roce 1967 v Ústí nad Labem a po pěti letech se začala stěhovat do různých měst v Čechách a na Moravě. Karviná, Sokolov, Brno, Svitavy, Olomouc. V plzeňském Lochotíně vydržela deset let, do roku 1991.