Festival Mighty Sounds nakonec větru i dešti poručil

Nakonec se to podařilo, protože déšť trápil návštěvníky akce jen v pátek večer. Ostatní dny se veškeré dění odehrávalo pod blankytnou oblohou a se sluncem nejen v duši.

Kromě dobrého počasí se pořadatelům splnil ještě jeden sen, angažování americké punkové skupiny Rancid, o kterou usilovali bezmála dvacet let. A trpělivost se vyplatila. Přivezla moderně znějící punk rock. Bylo to tím, že hrála jako kdyby už zítřek neměl přijít a frčela si to naplno po East Bay.

Navíc sázela hit za hitem jako rádio a dokázala přesvědčit fanoušky, že na své rebelské kořeny nezapomněla. A stačilo jí k tomu kromě hudby jen lehce narudle nasvícené pódium a na něm její logo.

Minimalisticky pojal svůj set i Australan Ben Stanford alias Dub FX. Přišel na scénu nenápadně, bez pompézního intra, a k produkci potřeboval jen kufřík na stojanu. A ústa samozřejmě. Začínal jako pouliční performer a fanoušci si užili kvalitní beatbox zahuštěný směsí hip hopu, dubu, reggae i soulu. Srpek měsíce, který vyšel za pódiem, na němž Dub FX vystupoval, mu symbolicky tančil na rameni, nebo mu seděl na ruce.

Foto: Jan Šída, Právo Dub FX laškoval při svém vystoupení s měsícem.

The Interrupters zase táhla kupředu vynikající frontwomanka Aimee, která křepčila v barevných pruzích světel jako mezi kapkami deště, veteráni The Toasters ve svém 2 tone ska dokázali zacitovat i motiv ze Smoke On The Water od Deep Purple a psychoklauni Klingonz kromě nervního psychobilly stihli ještě polykat meče a plivat oheň.

Foto: Jan Šída, Právo Zpěvačka Aimee z The Interrupters.

Český prapor drželi vysoko především Queens Of Everything, kteří sázeli na ostrou a pikantní směs punk rocku, ska i tvrdého rocku. Fast Food Orchestra mají svou hudbu založenou na chytlavých melodiích a výrazných zpěvných refrénech, které umně zasazují do ska music.