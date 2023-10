Ed Sheeran se v létě vrátí. Příští rok zazpívá a zahraje v Hradci Králové

Pomineme-li popularitu, kterou Sheeran za devatenáct let na hudební scéně získal, vydal letos hned dvě nová alba. V květnu vyšlo Subtract a v září Autumn Variations. Obě se celosvětově dostala na první místo, přičemž na obou Sheeran spolupracoval s Aaronem Dessnerem ze skupiny The National.

Připomeňme. že v královéhradeckém Parku 360 rok co rok probíhá hudební festival Rock for People. „Mám obrovskou radost, že můžeme uspořádat koncert takové osobnosti a jedinečného muzikanta, kterým je Ed Sheeran. To, že si pro svou show v České republice vybral Park 360, kde je domovem i náš festival Rock for People, je pro nás obrovská čest a přelomový milník,“ komentuje za spolupořádající agenturu Ameba Production Michal Thomes.