Druhá série Rodu draka už se chystá

Rod draka měl premiéru 22. srpna a HBO tvrdí, že měl největší sledovanost v jejich historii. „První epizodu nyní vidělo více než 20 milionů diváků na lineárních platformách, On Demand a HBO Max v USA, a to na základě kombinace dat společnosti Nielsen,“ uvedla PR manažerka Pavla Brožková.

„Jsme nesmírně hrdí na to, co celý tým Rodu draka dokázal v první sezóně. Naši fenomenální herci a štáb se zhostili obrovské výzvy, předčili všechna očekávání a přinesli seriál, který se již zařadil mezi ty, které musíte vidět. Obrovský dík patří Georgeovi, Ryanovi a Miguelovi za to, že nás na této cestě vedli. Velmi se těšíme, až budeme pokračovat v natáčení epické ságy rodu Targaryenů ve druhé sérii,“ sdělila výkonná viceprezidentka HBO Francesca Orsi.