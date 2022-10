Dejvické divadlo oslavilo třicátiny s humorem

To i mnohé další si připomněl v pátek večer herecký soubor, umělečtí šéfové Miroslav Krobot, který divadlo převzal čtyři roky po založení, jeho nástupce Michal Vajdička a současný umělecký šéf Martin Myšička, ředitelka zakladatelka Eva Kejkrtová Měřičková a další pracovníci divadla společně s diváky.

První částí programu byla historická meditace Zítra to spustíme aneb Kdo je tady gentleman, kterou divadlo nastudovalo ke stému výročí vzniku republiky a poté už se většina souboru sesedla na jevišti a s moderátorem Jiřím Havelkou se s diváky podělila o vzpomínky i zážitky.

Trojan doplnil, že za nejdůležitější považuje právě to, že do divadla začali chodit filmoví režiséři Jan Hřebejk, David Ondříček nebo Petr Zelenka.

„Začalo je zajímat, co tady děláme a jak to děláme, styl Mirka Krobota, který zdůrazňoval určitou civilnost a pravdivost. Tak jsem byl například já obsazen v pětatřiceti letech do své první filmové role v Samotářích, protože David Ondříček se tu byl podívat,“ dodal Trojan.