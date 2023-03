Conchita Wurst loni zveřejnila sedm nových písní. A experimentuje s image

V říjnu 2019 vydal Neuwirth pod jménem Wurst své třetí album Truth Over Magnitude. Od té doby se objevil v několika televizních produkcích a pracoval na nových skladbách. Roku 2022 se prezentoval písněmi All I Wanna Do, Car (Idhlargt), Paris (Savoir-Vivre), Erstmal Pause, All That I Wanted a Call Me Up.