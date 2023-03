Češi jedou do Milána. Vezou tam špičkový design

Výstava se jmenuje Made By Fire, čímž autoři odkazují na způsob, jakým vybraná díla většinou vznikala. Všechna totiž pocházejí z výhně českých pecí. „Rozhodli jsme se ukázat český design v čerstvém pohledu. Zároveň nezavíráme oči před současnými problémy, takže chceme celou expozici zasadit i do kritického kontextu. Krize ukazují nejen na to, jak jsme schopni na ně reagovat, ale i na to, jestli má v současné době smysl zachraňovat řemesla,“ představila základní koncepci kurátorka Eva Slunečková.