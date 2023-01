Čapkova Matka v brněnském provedení míří do Izraele

„Je spousta vynikajících her, které čekají na své herce a na svůj čas. A my najednou zjistili, že máme ideální obsazení pro toto Čapkovo drama: Tereza Groszmannová jako Matka a Pavel Čeněk Vaculík jako Toni. Bylo jasné, že díky nim bude Čapek promlouvat tím, co je v něm nadčasové, divadelně inspirativní a divácky poutavé. To jsme ještě netušili, že Rusko napadne Ukrajinu a že budeme hrát o tom, co se odehrává v jen několik stovek kilometrů vzdálené zemi,“ vysvětluje režisér Pácl, co rozhodlo o výběru díla, které Čapek napsal před 85 lety.