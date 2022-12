Basquiat, Skála i Lempická. K Vánocům i po nich umění

Byla by chyba promarnit jedinečnou příležitost ve Vídni, kde je do 8. ledna 2023 v Albertině přístupná retrospektiva amerického umělce Jeana-Michela Basquiata. První světově proslulý malíř s afroamericko-karibskými kořeny se stihl za svůj krátký život stát kulturní ikonou. Jeho radikální, z ulice vycházející tvůrčí gejzír reprezentuje pulzující newyorskou uměleckou scénu osmdesátých let.