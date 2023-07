Audioknižní thriller z daleké Kambodže

Platí to i o právě vydaném thrilleru Ušlechtilá stezka v podání Aleše Procházky. Mayovy knihy lze do značné míry dělit do tří okruhů : na ty, které jsou spjaty se Skotskem a Vnějšími Hebridy, na francouzskou řadu s ústřední postavou forenzním specialistou Enzem Macleodem, a na řadu odehrávající se v Číně.