Aneta Langerová a Korben Dallas našli souznění. A chtějí v něm pokračovat

„Před lety mě kluci oslovili, jestli bych s nimi nechtěla nazpívat píseň Sen. Hned se mi líbila, a tak jsme se sešli v Bratislavě u kávy a o všem si popovídali. Našli jsme hudební souznění. Kluci se tou písní trefili do žánru, který je trochu jiný, než v jakém se pohybuji já, ale velmi mi vyhovuje. Rozhodnout se k další spolupráci proto nebylo těžké,“ vzpomíná Langerová.

„Anetu jsme samozřejmě znali dlouho předtím, než jsme se setkali,“ pokračuje zpěvák a kytarista Korben Dallas Juraj Benetin. „Sledovali jsme, kam v muzice směřuje, a bylo nám to čím dál bližší a sympatičtější. Líbí se nám, že jde svou cestou a písničky, které skládá a zpívá, jdou z jejího nejhlubšího nitra. Na české scéně to podle nás není pravidlo. Postupem času jsme nabyli přesvědčení, že se v její tvorbě skrývá skutečný člověk, a že když se s ní sejdeme, budeme si rozumět. To nám dodalo odvahu se s ní spojit.“

Bratislavské setkání bylo začátkem společné umělecké cesty, která zatím přinesla osm písniček a konečně i turné. Autory všech skladeb jsou Korben Dallas.

Skupina Korben Dallas: Základem je neopakovat se

„Hned na začátku jsem klukům řekla, že s nimi budu spolupracovat, ale nebudu skládat. Jsou schopni napsat písničku během několika hodin, zatímco mně to trvá mnohem déle. Jasně, mohla jsem se do tvůrčího procesu zapojit, ale neměla jsem potřebu, necítila jsem to tak. Líbí se mi být pouze interpret,“ vysvětluje Langerová.

Korben Dallas naopak setkávání s ní autorsky nadmíru inspiruje. Stalo se dokonce, že než jednou dorazila ze setkání v Bratislavě domů, přišla jí od Korben Dallas nová písnička. Ve finální podobě dostala název Chladná.

„Ano, jsme schopni napsat píseň rychle. Ve sportu se říká, že nejlepší výkonnost přichází, když je člověk v zápasovém tempu. Myslíme, že při skládání je to stejné. Udržujeme se tedy v kreativním procesu, vlastní alba vydáváme zhruba po roce a půl a skládáme neustále,“ tvrdí baskytarista Lukáš Fila.

Společné koncertní turné už měli naplánované dříve, ale bylo zrušeno kvůli pandemii. Na pódiu se proto dosud zatím sešli jen jednou.

„Byl to ale spíš dvojkoncert. Já tam byla se svou kapelou, kluci sami za sebe a společné vystoupení jsme dávali dohromady pár hodin před ním. Na pódiu jsme se propojili jen v několika písních, všechny jsme nehráli. Teď se ale chystáme vyjet jako jedno těleso,“ konstatuje Langerová.

Začátek? V Praze

Česká část turné začne 6. listopadu v Praze. Pokračovat bude o den později zastávkou v brněnské Flédě a 8. listopadu v ostravském Akordu. Slovenská část vypukne 12. listopadu v Košicích, pokračovat bude den poté v Žilině a skončí 14. listopadu v Bratislavě.

„Těšíme se, že si společné písničky konečně zahrajeme naživo. Snažíme se sestavit co nejkompaktnější program,“ říká Fila.

„Osm společných písní doplníme skladbami původně korbenovskými a původně Anetinými. Interpretovat je ale budeme společně, budou mít jednu tvář a společnou estetiku,“ přibližuje Benetin.

Další pokračování spolupráce je v plánu. „Zatím to bylo tak, že když jsme jedno období dokončili, těšili jsme se na další. Teď je to stejné. Může to trvat, nic není naplánované, ale víme, že naše spolupráce neskončila,“ uzavřel Benetin.

