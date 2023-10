Josef Buchta připravoval turné k nedožitým osmdesátinám Karla Černocha: Byl to náš nejlépe swingující zpěvák

Vše odstartuje 10. října v Hradci Králové v Kongresovém centru Aldis. Druhý koncert se uskuteční 11. října v hale Gong v Ostravě, večer v Kongresovém centru Praha se odehraje 1. listopadu a 5. listopadu proběhne poslední v Sono Music Clubu v Brně. O tom, co diváky čeká, hovoří hudebník a producent Josef Buchta.

Loni v prosinci jsme byli s Terezou Černochovou a Romanem Holým v hostinci U Bláhovky v Brně. Tereza začala vyprávět o tom, že by chtěla u příležitosti blížících se nedožitých osmdesátých narozenin svého otce připravit nějakou důstojnou vzpomínku. A zeptala se mě, jestli bych se na tom chtěl také podílet.

Vzhledem k tomu, že spolupracujeme už sedmnáct let a dost jsme toho spolu udělali, řekl jsem jí, že ano.

Nehledě na to, že Karel Černoch byl podle mě nejlépe swingující zpěvák své doby, ač byl řazen do popového žánru. Tak skvěle frázovanou češtinu u nás málokdo měl. I proto jsem u toho chtěl být.

Primárně jsme na ně chtěli pozvat hosty, kteří měli s Karlem Černochem co do činění. Nebylo to jednoduché, protože spousta z nich už bohužel nežije. Padaly návrhy těch starších, a ty jsme pak doplnili jmény zástupců mladší generace s přihlédnutím k tomu, aby měli s Karlem Černochem nějaké propojení.