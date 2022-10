Andrea Morricone: Táta byl skvělý muzikant i rodič

Laskavost, lidskost, schopnost naslouchat…, je jich více. Bez nich by se ale žádná tour nedala odehrát. Ani ta, kterou věnuju tátovi. Během první sady navštívíme asi dvacítku míst, vedle Prahy třeba Dublin, Londýn. Vyrazíme také do Německa. Další sadu odehrajeme příští rok.

Je to jako s hudbou, i cestování je kus mého života. Navíc, já se rád dívám z okénka letadel. A musím říct, že na cestu z Itálie do Prahy se vyloženě těšívám. Letí se k vám přes hory, pak se najednou výhled překlopí, hory zmizí a pode mnou je krásná krajina. Při klesání, přistání jsou vidět města, je vidět i Praha… Vždycky se na tohle těším. Láká mě to jít do centra města, projít si jeho náměstí. Když vám to tak vyprávím, přeju si jediné: kéž bych tam už byl! Musím si ještě počkat.