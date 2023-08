Znásilnil šest malých chlapců během tří let. Žil řádně, byl to exces, vysvětlil soud velice mírný trest

Krajský soud v Brně dnes čtyřiatřicetiletému muži, který mezi lety 2018 až 2021 pohlavně zneužil a znásilnil šest chlapců ve věku od 10 do 14 let, uložil tříletý trest s podmíněným odkladem na pět let. Souhlasil tím s navrženou dohodou o vině a trestu mezi státním zástupcem a obhájcem obviněného.

