Trvám na své kastraci, prohlásil u soudu pedofil. Soud mu za zneužívání dětí potvrdil 5,5 roku

Součástí trestu je i desetiletý, tedy maximálně možný zákaz činnosti, při které by přicházel do styku s dětmi.

Muži hrozilo pět až 12 let vězení, státní zástupkyně žádala trest v polovině sazby. V minulosti už byl muž za obdobný skutek odsouzen. Tehdy dostal podmíněný trest a podrobil se ústavnímu léčení, z nějž byl po roce převeden k ambulantní léčbě.

„Hned po podání trestního oznámení ze strany jedné poškozené takzvaně vyložil karty na stůl a doznal se k dalším skutkům. Ve valné většině případů pachatelé zapírají až do roztrhání těla, takže dokazování jejich trestné činnosti je svízelné a pro oběti druhotně traumatizující,“ popsala soudkyně.

K trestné činnosti docházelo od července 2019 až do loňského září, kdy muže zadrželi policisté. Celkem se jednalo o osm skutků v průběhu čtyř táborů. Obžaloba muže vinila například z toho, že během konání letního tábora zneužíval spánku některých nezletilých účastníků tábora, jejichž věk znal, a fotil si detaily jejich přirození. Děti také během jejich spánku osahával. Jak vyplývá ze zjištění policie, objekty jeho nezákonného chování byly jak dívky, tak chlapci.

Muž se k činu přiznal a prohlásil, že se chce nechat dát vykastrovat. „Trvám na svojí kastraci, už jsem o ní uvažoval dřív, ale paní doktorka mi ji rozmluvila – jinak by k tomu nikdy nedošlo. V hlavě se mi to srovnalo a vím, že kastrace mi pomůže k tomu, abych to už nikdy neudělal,“ prohlásil v úterý před odvolacím soudem muž.