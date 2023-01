Ženu pobodanou na Novodvorské zachránila unikátní 80minutová masáž srdce

Lékaři proto začali s přímou srdeční masáží, kdy se mezi dlaněmi komprimuje srdeční sval, masíruje se levá i pravá komora tak, aby krev tekla do plic, kde se okysličí, a dále z levé komory do krevního oběhu, kde zásobuje orgány.

Žena se na Štědrý den probrala do plného vědomí bez neurologických potíží. Nyní žena rehabilituje a dle lékařů je prognóza dobrá. „Je to úspěch, za kterým stojí velký tým lidí, záchranářů, lékařů, sestřiček i sanitářů, kteří se na péči o pacientku podíleli. Nikdy to není práce jednotlivce,“ uzavřel Jan Beroušek, vedoucí lékař Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 2. LF UK a FN Motol.