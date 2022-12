Policisté v Praze zastřelili muže, který pobodal dvě ženy

„Naše posádky si převzaly do péče dvě ženy, jedna z nich utrpěla velmi vážná poranění, záchranáři ji museli uvést do umělého spánku, napojit na umělou ventilace, doplnit u ní tekutiny a následně ji převezli do Motolské nemocnice. Druhá žena utrpěla lehčí zranění. Byla při vědomí a po ošetření byla převezena do nemocnice v Krči,“ uvedla Poštová k zdravotnímu stavu napadených žen.