Žalobce zastavil stíhání Štrougala, u Vajnara ho obnovil

V případě prvního z nich se tak stalo kvůli stáří a špatnému duševnímu stavu, u druhého šlo pouze o formální rozhodnutí, protože před dvěma lety zemřel. Právu to ve čtvrtek potvrdil šéf Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1 Jan Lelek.

Přestože je tedy zastavení stíhání Štrougala v právní moci, může do případu do tří měsíců zasáhnout už jen nejvyšší státní zástupce Igor Stříž a toto rozhodnutí zrušit.

Žalobci z Prahy 1 by měli v nejbližších dnech rozhodnout ještě o někdejším tajemníkovi ústředního výboru KSČ Janu Fojtíkovi (94), který je obviněn ze stejných skutků jako zmíněná trojice. Ten však podle expertů z Psychiatrické nemocnice Bohnice trpí stařeckou demencí a rovněž není schopen chápat smysl trestního řízení. Podle zjištění Práva tak i v jeho případě státní zástupce stíhání zastaví.

Vzhledem k závěru posudku, že někdejší komunistický pohlavár je schopný chápat smysl úkonů trestního řízení pouze velmi povšechně, formálně a nepřesně, a to jen v určitou denní dobu a v klidu domácího prostředí, nic jiného než zastavení jeho stíhání nepřipadá v úvahu.

Podle policejního Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu (ÚDV) kvůli nečinnosti těchto komunistických funkcionářů bylo od března 1976 do konce roku 1989 zastřeleno či roztrháno psy devět lidí, kteří se snažili překročit československé hranice, a nejméně dalších sedm lidí bylo zraněno. Obvinění jmenovaných pak padlo v roce 2019. Za zneužití pravomoci veřejného činitele jim hrozily dva roky až deset let vězení.

Štrougal ke svému stíhání soudním znalcům sdělil, že jako předseda vlády nesměl zasahovat do práce ministrům. Vajnar jim prý řekl, že s obviněním nesouhlasí, protože přechod státní hranice byl tehdy trestný čin a ti, kteří ji zkoušeli překročit, to museli vědět. Dodal, že on osobně se na věci nijak nepodílel a že nechápe, k čemu je její vyšetřování až v současné době.