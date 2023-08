Za zmlácení hosta v baru dostal boxerský šampion podmínku

„Na základě provedeného dokazování dospěl soud k závěru, že je namístě pány obžalované uznat vinnými,“ uvedla v odůvodnění verdiktu soudkyně Dominika Fremrová.

Soud vycházel zejména z kamerových záznamů sportbaru, z nichž je patrné, že ke skutku došlo tak, jak byl popsán v obžalobě. „Obžalovaný Jan Fajk incident vyvolal, poškozený se do něj zapojil v reakci na to. V žádném případě nelze hodnotit jednání ani jednoho z obžalovaných jako nutnou obranu,“ odmítla soudkyně verzi obhajoby. „Míra zapojení překročila to, co by se dalo považovat za nutnou obranu. Poškozený nikdy nebyl tím, kdo útočil,“ dodala.

Nejpřísněji soud potrestal Jana Fajka, a sice třemi lety s podmíněným odkladem na čtyři roky. Jeho bratr Lukáš dostal stejný trest, jen s o půl roku kratším odkladem. Zbývající dva obžalovaní Tomáš Tauber (33) a Ondřej Niederle (23) dostali dvouleté podmínky.

Společně musí také poškozenému zaplatit přes šedesát tisíc na bolestném. Soudkyně podotkla, že tresty soud ukládal jednak podle míry zavinění a jednak s ohledem na fakt, že všichni čtyři jsou relativně mladého věku a dosud bezúhonní. Všem hrozilo za těžké ublížení na zdraví vězení od tří do desíti let.

Boxerský šampion před soudem kvůli rvačce v baru

Soud tak stran trestů částečně vyhověl návrhu státní zástupkyně Ivy Kšárové, která pro obžalované požadovala tříleté podmínky s pětiletým odkladem. Ani podle žalobkyně se o žádnou nutnou obranu nejednalo. „Provedené dokazování spíše svědčí o opaku,“ uvedla v závěrečné řeči Kšárová. „Ze strany obžalovaných se jednalo o v podstatě bezdůvodný útok,“ doplnila.

Obhájce obžalovaných naopak poukazoval na „jediný a stěžejní“ důkaz, kterým bylo video z baru. Podle obhájce se nejprve „dva kluci poškorpili a padla facka“. Ze strany poškozeného se pak prý jednalo o „brutální útok zezadu“.

Kopance a rány do hlavy

Čtveřice obžalovaných podle spisu přišla loni v červnu nad ránem do sport baru v Hostivici, v Praze-západ. Mladší z bratří Fajků Jan podle žalobkyně nejprve bezdůvodně napadl jednoho z hostů, když ho třikrát udeřil do hlavy a kopl ho do břicha. „Měli jsme rozlučku s fotbalem, pak jsem dostal do hlavy dva údery a pak si nic nepamatuju,“ uvedl u soudu v pondělí první napadený. Prohlásil také, že neví o tom, že by s Janem Fajkem měl nějaký problém. „Asi komunikační šum,“ odtušil mladík. Víc ke svému napadení v podstatě neřekl.

Napadeného se zastal padesátiletý muž, do kterého se proto podle obžaloby pustili všichni čtyři obžalovaní. Tauber ho podle obžaloby chytil zezadu za krk, zatímco ho Lukáš Fajk s Niederlem mlátili pěstmi do hlavy. Když pak muž spadl na zem, tak ho obžalovaní dále mlátili do hlavy a kopali do horní části těla. Když se mu podařilo zvednout, bratři Fajkové ho měli dál bít pěstmi do hlavy, dokud zase nespadl. „Poškozený opět spadl na zem a Lukáš Fajk ho ještě dvakrát silným úderem udeřil do hlavy a Jan Fajk jedenkrát do oblasti zad,“ uvedla státní zástupkyně v obžalobě.

Naštěstí jsem ho libově trefil a uspal jsem ho fakt brutálním knockoutem. Ležel tam dlouho obžalovaný Lukáš Fajk

Lukáš Fajk o incidentu mluvil mimo jiné i v jednom podcastu, z nějž videozáznam soud přehrál. „Začal jsem ho dobíjet, byl jsem úplně nach**nej, frajer mě vzal, že mě hodí na zem takedownem. A já jsem se ještě napíchl zády na poličku. Chytly mě takový nervy, že jsem ho začal strašně dobíjet, naštěstí jsem ho libově trefil a uspal jsem ho fakt brutálním knock-outem. Ležel tam dlouho,“ popisoval Fajk. U soudu společně se svým obhájcem tvrdil, že hodně přeháněl, že se jedná o tzv. trashtalk, který je prý v dnešní době nutný, aby si zachoval jistou image, na jejímž základě pak dostává možnost bojovat.

Napadený muž skončil v pražské motolské nemocnici a následné léčení se protáhlo na víc než šest týdnů. Měl zdravotní problémy včetně závratí, snížené psychické i fyzické výkonnosti, bolestí hlavy, čelisti a poruchy spánku.

Jan Fajk u soudu připustil, že onu noc vrazil pár facek muži, se kterým měl spor. Pak se ale prý jen bránil útokům staršího z poškozených. Stejně vypovídal i Fajkův bratr: „Jen jsme odrazili jeho útok, nic jsme mu neprováděli a skončili jsme. Bratr dostal od Petra zezadu příborníkem, proto jsme pokračovali v útoku.“

Jejich verzi svou výpovědí víceméně podpořila i jedna ze svědkyň, přítelkyně Jana Fajka, která obžalované do baru přivedla. Naopak další svědci vypověděli v tom smyslu, že tam obžalovaní nepřišli na pivo, ale rovnou se porvat. „Byli jak divá zvěř. (…) Ta agrese byla strašná, bylo to hodně intenzivní,“ uvedla jedna ze svědkyň. „Šli tam rovnou za účelem, aby (poškozeného) napadli,“ potvrdily další dvě.

Pražský rodák Lukáš Fajk je profesionálním boxerem od roku 2021, letos v dubnu se stal po duelu v Německu držitelem Kontinentálního titulu IBO a v červnu pak v Praze šampionem České unie boxerů profesionálů (ČUBP) ve váze bridgeweight (do 102 kg).