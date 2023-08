Boxerský šampion před soudem kvůli rvačce v baru

Podle obžaloby měli loni v červnu při rvačce v restauraci v Hostivici u Prahy zmlátit po vzájemném sporu jednoho muže a způsobit mu poranění čelisti, zubů, pohmoždění hlavy, krční páteře a obličeje.

Pražský rodák Fajk je profesionálním boxerem od roku 2021, letos v dubnu se stal po duelu v Německu držitelem Kontinentálního titulu a v červ­nu pak v Praze šampionem České unie boxerů profesionálů ve váze bridgeweight (do 102 kilogramů).

On i zbylí tři obžalovaní se shodně ve svých výpovědích hájí tím, že jednali v nutné obraně.

Čtyři na jednoho

Muž je totiž podle nich nejprve napadl a použil prý jako zbraň i příborník. Případ nyní řeší Okresní soud Praha-západ.

Incident se odehrál loni 19. června nad ránem ve Sportbaru na hřišti v Hostivici.

Podle státní zástupkyně Ivy Kšárové vše začalo tím, že Fajkův mladší bratr Jan (24) napadl a třikrát udeřil otevřenou dlaní do hlavy a jedenkrát kopl do břicha stejně starého mladíka, s nímž měl osobní spor.

Útoku se podle obžaloby snažil zabránit později poškozený Petr B., jenže ho čtveřice mužů za to společně napadla. Jeden z nich údajně chytil Petra zezadu za krk a Lukáš Fajk společně s dalším známým ho podle obžaloby několikrát udeřili pěstí do hlavy, což způsobilo jeho pád na zem. Na zemi ho muži podle státní zástupkyně Kšárové opakovaně kopali do horní části těla, a když se mu podařilo zvednout, bratři Fajkové ho znovu bili pěstí do hlavy.

Vrchní soud zvýšil boxerovi trest za brutální vraždu. Odsedí si 26 let

„Poškozený opět spadl na zem a Lukáš Fajk ho ještě dvakrát silným úderem udeřil do hlavy a Jan Fajk jedenkrát do oblasti zad,“ napsala státní zástupkyně do obžaloby, kterou podala na čtveřici mužů letos v květnu.

Napadený muž skončil v pražské motolské nemocnici a následné léčení se protáhlo na víc než šest týdnů. Měl zdravotní problémy včetně závratí, snížené psychické i fyzické výkonnosti, bolestí hlavy, čelisti a poruchy spánku.

Žalobkyně pro čtveřici navrhuje tříleté podmíněné tresty s pětiletou zkušební dobou, což je v případě podmínky maximální výše, pak už následuje pouze vězení.

Mladší z bratrů Fajků Jan, který se věnuje bojovému sportu MMA, při výslechu připustil, že osudnou noc dal v restauraci pár facek muži, s nímž měl spor. Následně ho prý ale zezadu napadl cizí člověk, který na něj, bratra a kamarády zaútočil a některé z nich udeřil včetně rány příborníkem. Upadl ale podle Fajka jen proto, že byl opilý. Odmítl také, že by někdo poškozeného kopal. Ten se navíc podle Jana Fajka následně sám telefonicky ozval a chtěl po nich peníze.

V podobném duchu vypovídal i boxer Lukáš Fajk, který rovněž tvrdil, že poškozený Petr útočil první a oni se jen bránili. Nechtěl mu prý ublížit, šlo podle něj o nutnou obranu, při které sice použil pěsti, kterými chtěl ale útočníka zastavit, nikoli zranit, proto prý nedával rány v plné míře.

Všichni aktéři byli opilí

Čtveřice se podle něj snažila situaci uklidnit. Připustil, že všichni aktéři rvačky byli pod vlivem alkoholu. Jejich verzi ze svědků potvrdila mladá žena, která s nimi do baru přišla. Naopak několik dalších se přiklonilo na stranu poškozeného s tím, že ho obžalovaní začali napadat a po pádu na zem do něj kopali.

Jedna z očitých svědkyň do protokolu uvedla, že ji „uvedené násilí šokovalo, kdyby napadli někoho slabšího, než je Petr, dopadlo by to špatně“.

O tom, jak se celý incident skutečně odehrál a zda za něj má někdo pykat, nyní rozhoduje soud.