Za vraždu seniorky v Chomutově dostal mladík 26 let vězení

K vraždě došlo ve druhé polovině loňského srpna v bytě 66leté oběti, u které Holub pobýval. Podle obžaloby ji nejprve omámil léky, které jí rozdrcené nasypal do kávy. Když byla žena malátná, přiložil jí na ústa dámskou vložku zabalenou do silonové punčochy a složenou látkovou tašku.

Holub nejprve u soudu odmítl vypovídat. Při výpovědi na policii uvedl, že ho navedla svědkyně, aby dal oběti prášky do kávy. Žena to ale popřela.

„Přiznávám, že mě nenavedla. To jsem si vymyslel. Měl jsem vztek, že mě udala. Byla to moje fakt dobrá kamarádka a je, chtěl jsem se jí svěřit. Byla v šoku, za to se jí omlouvám. Měl jsem jí to říct, když jsme měli čistou hlavu, ne když jsme byli nafetovaný,“ vypověděl.