Matka dostala 16 let. Dítě po porodu vyhodila do popelnice

Znalci z oborů psychologie a psychiatrie ve středu před soudem v Pardubicích uvedli, že chování ženy bylo cílené, neemotivní, nebyla pod vlivem laktační psychózy.

Žena podle obžaloby dítě porodila letos v noci ze 7. na 8. ledna. „Když začala pociťovat porodní bolesti, vzala si svazek klíčů a výtahem sjela do prostoru garáží, kde vešla po odemčení do sklepní kóje a následně samovolně v podřepu porodila živé dítě,“ uvedla v obžalobě státní zástupkyně Lenka Faltusová s tím, že tak udělala, aniž by vzbudila partnera, který v té chvíli v bytě spal.

Dítě prý chvíli plakalo, pak už ne. Zabalila ho do povlečení a hodila do kontejneru. Pak se vrátila do bytu, po čtvrt hodině porodila placentu a pak usnula. Probudila ji až policie.

U soudu obžalovaná uvedla, že se v den porodu se chovala jako jindy. Udělala snídani, šla na nákup, hrála si s dětmi. S partnerem, s nímž byla 11 let, má totiž další dva potomky.

„Pak jsem cítila bolesti břicha, měla jsem to dostat. Vždycky se chodím procházet ven, tak jsem šla. Nevím, co se se mnou dělo,“ uvedla soudu.

„Chytly mě ale takové křeče, že jsem to nevydržela a šla do sklepa. Nevím, proč jsem si tam stáhla kalhoty. Prostě jsem zatlačila a bylo to venku. Když bylo dítě venku, to už jsem věděla, že to je porod. Nevěděla jsem, co jiného dělat,“ uvedla.

Přiznala, že je líná

O tom, že je těhotná, prý nevěděla ona ani partner. Tomu navíc tvrdila, že má zavedené nitroděložní tělísko. Skutečnost, že přibrala na váze, přičítala období covidu, kdy i partner nabral kilogramy. V minulosti se obžalovaná léčila na psychiatrii.