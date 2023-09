Vrchní soud potvrdil 18 let za vraždu kojence

Vrchní soud (VS) v Olomouci poslal ve středu na 18 let do vězení sedmadvacetiletou ženu, Ukrajinku žijící v České republice za to, že brutálně usmrtila v Klepáčově na Šumpersku svého pětitýdenního syna. Potvrdil tak červnový verdikt krajského soudu, proti němuž se žena odvolala.

„Její odvolání bylo vyhodnoceno jako nedůvodné, vina byla jednoznačně prokázána a trest vyměřený krajským soudem je podle senátu vrchního soudu zákonný a přiměřený," řekl Novinkám mluvčí VS Stanislav Cik. K brutálnímu činu došlo loni někdy v noci z 24. na 25. října v ubytovacím zařízení vyčleněném pro ukrajinské uprchlíky, kde žena bydlela. Svého syna fyzicky napadla kvůli tomu, že dítě neustále plakalo a obžalovaná jej nebyla schopná utišit. Proto kojence podle obžaloby nejprve udeřila do hlavy, pak jej opakovaně škrtila a poté mu ponořila hlavu pod vodní hladinu. Chlapec měl mnohočetná zranění orgánů, mezi která mimo jiné patřilo i krvácení do mozku a zlomenina žebra. Kojenec zemřel po úderu, škrcení a topení. Za vraždu dostala matka 18 let vězení Vražedkyně, matka dvou dalších nezletilých dětí, v inkriminovaný den brzy ráno zavolala na zdravotnickou záchrannou službu s tím, že se probudila a její syn, ležící vedle ní, nedýchá. Lékař, který na místo přijel, konstatoval smrt dítěte. Označil ji za podezřelou, neboť chlapeček měl na těle mimo jiné podlitiny. Pitva poté násilnou smrt potvrdila. Žena v přípravném řízení zpočátku jakékoliv násilí vůči synovi zapírala. „Nakonec se ale pod tíhou shromážděných důkazů k vraždě přiznala," uvedl již dříve olomoucký kriminalista Jan Lisický. U soudů však obžalovaná vinu popírala. Před vrchním soudem tvrdila, že její vina nebyla prokázána, trest je podle ní nepřiměřený a nezohlednil veškeré polehčující okolnosti. Odmítla zároveň, že by neprojevila svou lítost. „Kdybych topila své dítě, kdybych s ním házela, viděly by to i ostatní děti," uvedla také obžalovaná. Je mi líto mého zemřelého syna i dětí, které budou vyrůstat bez matky. Bez nich pro mě nemá smysl žít obžalovaná žena Nedokázala přitom vysvětlit, co se v osudnou noc stalo. U krajského soudu tvrdila, že šla normálně spát, syna měla na rukou a později ho položila vedle sebe. Že nedýchá, si prý všimla až ve čtyři hodiny ráno. Pak zavolala záchranku. „Z provedených důkazů, zejména pak z posudku z oboru zdravotnictví, vyplývá, že ze strany obžalované šlo o jednoznačně úmyslné násilí s úmyslem usmrtit poškozeného. Byla si vědoma, že její jednání může vyústit v jeho úmrtí," konstatoval Cik s tím, že krajský soud správně vyhodnotil, že ve prospěch obžalované neexistuje žádná polehčující okolnost. „Je mi líto mého zemřelého syna i dětí, které budou vyrůstat bez matky. Bez nich pro mě nemá smysl žít," prohlásila již u krajského soudu žena, které hrozilo až dvacetileté vězení nebo výjimečný trest. Do Česka dorazila předloni s manželem za prací. Poté co vypukla loni na Ukrajině válka, přivezla i děti. Sebe sama označila u soudního líčení za alkoholičku. Pila i v osudný den, prý zkonzumovala čtyři litry piva.