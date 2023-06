Kojenec zemřel po úderu, škrcení a topení. Za vraždu dostala matka 18 let vězení

Za vraždu dítěte mladšího 15 let zvlášť surovým způsobem, ženě hrozilo 20 let nebo výjimečný trest.

„Z důkazů je zřejmé, že dítě zemřelo násilným způsobem. Je také jednoznačné, že v bytě kromě obžalované a dětí nikdo v kritické době nebyl. Hypoteticky jsme proto uvažovali i tom, že by oběti ublížilo některé ze zbývajících dvou ratolestí. Nic pro to však nesvědčilo. Nemohl to být tedy nikdo jiný než matka, a to i proto, že útok byl mnohačetný, masivní,“ vysvětlil předseda senátu Eduard Ondrášek.