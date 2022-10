Vražda na Šumpersku. Podezřelý mladík zemřel po zásahu policistů

„V bytě, kde se vše stalo, jako by někdo vylil na zem několik kbelíků krve. Útočník tam zběsile bodal dvěma noži a tyčí kamaráda, který byl u něj na návštěvě. Policisté poté, co neuposlechl jejich opakované výzvy, mu služební zbraní prostřelili jednu ruku. To ho však nezastavilo a v neskutečném běsnění pokračoval. Proto za stejných okolností použili zbraň podruhé a tentokrát mu prostřelili druhou ruku. Neměli prostě jinou možnost. Bylo to oprávněné,“ popsal kriminalista Jan Lisický situaci v bytě po příchodu dvou policistů.