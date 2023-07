Vesnice není město. Tajná policejní akce skončila ostudou

Je rozdíl v noci přijet na velké sídliště a do zapadlé uličky na samém kraji vesnice. To si zřejmě vůbec neuvědomili detektivové, kteří se loni v únoru vydali nenápadně do akce. Měli za úkol umístit do auta zaparkovaného před jedním z domů sledovací a odposlouchávací zařízení.