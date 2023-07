GIBS: Policista vynášel informace a kryl pachatele

Když se později kriminalista dostal na oddělení zabývající se drogovou problematikou, podle tvrzení GIBS opět zatajil informace, které by vedly k objasnění případu nelegálního pěstování konopí. To se mělo odehrávat v již zmíněné opravně aut.

Policistovi nyní u soudu hrozí místo původních pěti let jen maximálně roční vězení, ale také zákaz činnosti. To by v případě uznání viny znamenalo, že by musel nejen skončit u sboru, ale přišel by také o finanční výsluhy a odchodné.