Ve vinném sklepě bodla dvakrát přítele, odešla s dohodou na 8,5 roku

„Při hádce obžalovaná uchopila nůž o délce čepele dvacet centimetrů. Se slovy ‚haj***, já tě zabiju‘ bodla poškozeného do hrudníku, a když vstal a otočil se, tak ho znovu bodla do zad. Jednala přitom s vědomím, že takto vedený útok může způsobit život ohrožující zranění, ke kterým nedošlo jen vlivem náhody,“ řekl v obžalobě státní zástupce Milan Richter.

„Nevím, jak to tam zvládnu. Dneska to mám říct příteli, su zvědavá, co mi na to řekne,“ zhodnotila verdikt Sendeková při odchodu ze soudní síně.