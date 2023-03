Bodnutí si domluvila se sestrou kvůli pojišťovně, tvrdil obžalovaný. Dostal 13 let

Podle rozsudku soudu byl útok zákeřný, muž ženu bodl nožem do zad. Zemřela na následky zranění zhruba o pět měsíců později v nemocnici. Muž vinu popíral a různě měnil verze. Podle soudu je však nepochybné, že byl pachatelem činu.

Suranovský se nejprve k činu doznal, následně to popřel, případně uváděl, že si z útoku nic nepamatuje, nebo tvrdil, že se žena bodla sama.

Soud mu však neuvěřil. „Z provedených důkazů je zřejmé, že to byl on, kdo útočil nožem. Ať už z výpovědi svědkyně, sestry poškozené, nebo ze znaleckého posudku, který vyloučil, že by si zranění způsobila poškozená sama,“ řekl mluvčí soudu Stanislav Cik.