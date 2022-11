Ve Strání narazilo auto s pěti mladíky do zdi

Divoká noční jízda pětice mladíků skončila v noci na sobotu nárazem do rodinného domu v obci Strání na Uherskohradišťsku. Osobní auto narazilo nejen do zdi domu, kde zdemolovalo přípojku plynu, ale také do zaparkovaného vozu. Záchranáři na místě nehody ošetřili všech pět mladíků a dva následně převezli do nemocnice. Nehodu vyšetřuje policie.

Foto: HZS Zlínského kraje Automobil po divoké jízdě skončil nabouraný v domě.