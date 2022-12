V listopadu zemřelo na českých silnicích osm chodců a pět cyklistů

U smrtelných nehod osobních vozů mezi nejčastější příčiny patřilo nezvládnutí řízení, nepřizpůsobení rychlosti podmínkám a přejetí do protisměru.

Nejtragičtějším dnem byl podle průběžných policejních statistik pátek 4. listopadu. Při nehodách tehdy zemřeli čtyři lidé. Dvě oběti si ten den vyžádal náraz auta do stromu mezi Vlčkovicemi a Mladkovem na Orlickoústecku.

Jejich auto vyjelo ze silnice a narazilo do stromu. Ve středu, poslední listopadový den, zemřeli na silnicích dva lidé - chodec a spolujezdkyně na motorce, uvedl Zlý.

Statistiky za listopad se ještě mohou změnit. Vyšetřování může ukázat například to, že skutečnou příčinou úmrtí nebyla dopravní nehoda, ale zdravotní potíže řidiče. Dodatečně se naopak do počtu obětí připočítávají ti, kteří zemřeli do 24 hodin po nehodě.