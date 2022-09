V kauze hejtmana Půty zazněla první část odposlechů

Největším strašákem jsou odposlechy pro obžalovanou společnost Metrostav. Jeho někdejší manažeři na odposlouchávaných schůzkách a v telefonních hovorech domlouvali řadu nestandardních věcí. Třeba to, jak by firma mohla sama na sebe poslat kontrolu, a dokázat tak, že je všechno v údajném pořádku, nebo aby se na stavbu nedostal někdo, kdo by věděl víc, než je potřeba.