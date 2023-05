Útočník na dítě v Mostě byl na drogách, tvrdí svědci. Pobodání viděla patnáctiletá dívka

Útočník podle ní býval hodným klukem. „Pak se ale zbláznil do drog. Toulal se tu, chodil vyfetovaný. A včera v tom určitě hrály roli zase drogy. Kdyby byl normální, tak by to neudělal,“ myslí si žena.

„Všechno, co se stalo, jak se to seběhlo a jak to probíhalo, viděla patnáctiletá holčina. Policie ji tu včera opakovaně vyslýchala a ona to pak tady dalším lidem vyprávěla,“ popsala žena.