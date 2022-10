ÚS odmítl stížnost podnikatele Zadeha v kauze ovlivňování svědků

Po složení 150 milionů korun, což tehdy byla zřejmě nejvyšší kauce v Česku, justice začátkem roku 2016 rozhodla o Zadehově propuštění. Na konci roku 2016 ale brněnský městský soud Zadeha poslal opět do vazby kvůli snaze ovlivňovat svědky.

Brněnský městský soud následně poslal podnikatele na 3,5 roku do vězení za křivé obvinění, nadržování a podplácení, krajský soud po odvolání trest zpřísnil na osm let vězení, a to i za účast na organizované zločinecké skupině.