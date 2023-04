Uprchlého pštrosa Edu v Brně naháněli strážníci

„Vypadal prý naštvaně. Volající měla strach, aby cestou někoho nepokloval,“ uvedl mluvčí strážníků Jakub Ghanem. Nemálo policejních sil, včetně strážníků poříční jednotky a odchytové služby městské policie vyrazilo do akce. Pštrosa, který by v plném běhu obcí asi platil pokutu, protože dokáže vyvinout rychlost okolo šedesáti kilometrů v hodině, strážci pořádku posléze objevili.

„Pětice strážníků utvořila rojnici a pštrosa Edu zaplašila ke křoví nedaleko Kohoutovické ulice. Když už neměl kam ustupovat, strážníci ho společnými silami lapili a opatrně přenesli do odchytového vozu,“ dodal mluvčí. Neobešlo se to bez neplánovaných následků. Pštrosi se umí bránit kopáním a k obraně jim slouží vnitřní prst podobný kopytu. „Vyplašený pták jednoho ze strážníků skutečně lehce pokopal na holeni,“ popsal následek obrany Ghanem.