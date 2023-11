Úplatek měl v reklamní tašce. Bývalý šéf IT na ministerstvu zemědělství čelí stíhání za korupci

„Obviněný se necítí být vinen jednáním popsaným v usnesení o zahájení trestního stíhání, a to zejména proto, že skutek popsaný v usnesení se nestal, nikdy nepožadoval ani si nedal slíbit úplatek v souvislosti s veřejnou zakázkou, jak je uvedeno ve výrokové části usnesení, a nikdy ani úplatek vědomě nepřevzal,“ bránil se Blaško prostřednictvím svého obhájce Radka Ondruše ve stížnosti. Upozornil, že o předání úplatku neexistuje žádný záznam.

Nyní již bývalý šéf IT odboru se hájil rovněž tím, že mu policie zabavila tašku s dárkovými předměty včetně v nich uložených peněz až několik hodin po odchodu z akce. „Je zcela nepravděpodobné, aby v případě, že by věděl, že je v tašce úplatek, tak si tašku alespoň nezkontroloval, zda se tam finanční prostředky skutečně nacházejí,“ poukazoval na rozpor obhájce.

Navíc na bankovkách nebyly nalezeny otisky ani Blaška, ani rovněž obviněného obchodního zástupce firmy Oracle Richarda Novotného (47). Toho policie od června stíhá pro zločin podplacení, za který mu hrozí jeden rok až šest let vězení. Blaška pak detektivové viní z přijetí úplatku a zneužití pravomoci úřední osoby, za což by mohl dostat trest v rozmezí tří roků až deseti let za mřížemi.