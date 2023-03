Ukrajinec na Tachovsku zabil svou družku. Se žalobcem chce jednat o trestu

K incidentu došlo loni v září na ubytovně ve Starém Sedle na Tachovsku. „Obžalovaný po předchozí slovní a fyzické rozepři dvakrát bodl poškozenou kuchyňským nožem do krku a hrudníku v úmyslu ji zabít,“ řekl státní zástupce Martin Rykl.

Obhájce po přečtení obžaloby řekl, že by jeho klient chtěl uzavřít se státním zástupcem dohodu o vině a trestu, která by zahrnovala i ochotu akceptovat nárok zmocněnce dětí oběti. Předseda senátu Tomáš Bouček dal oběma stranám prostor k vyjednávání do 20. března a pouze rozhodl o prodloužení vazby.