Ukrajinci se v Brně pohádali kvůli ruštině, jeden skončil s těžkým zraněním

„Necítil jsem se bezpečně, protože znám mentalitu svých krajanů, od kterých nevíte, co můžete očekávat, zda nemohou použít i nůž. Pak do mě žďuchl a já jsem ho udeřil levou rukou do oblasti nosu. On spadl a nehýbal se, pochopil jsem, že potřebuje pomoc, a proto jsem zavolal záchranku,“ dodal mladík, který v tuzemsku studuje vysokou školu.