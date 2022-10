U dětí si vymýšlela nemoci. Neublížila jim, řekla policie a případ odložila

Žena nechávala dcery podrobovat nejrůznějším vyšetřením, přičemž zdravotníci u nich žádné známky onemocnění nezjistili. „Lékařům vědomě uváděla nepravdivé údaje o zdravotním stavu svých dcer. Dokonce přidávala krev do jejich moči, aby tím zapříčinila nutnost hospitalizace,“ řekl Právu zdroj, který je seznámen s detaily vyšetřování.

Záměrně si vybírají potíže, které jsou objektivně hůř prokazatelné. Jsou si dobře vědomy toho, že lékaři si nemůžou dovolit nic zanedbat a kolotoč různých vyšetření se tak může roztočit. „Bohužel v těchto případech dochází k výrazné redukci života dítěte, kdy se matka do toho tak ponoří, že není schopná rozlišit objektivně, co je v jeho zájmu, a co už není,“ upozornil plzeňský psycholog a soudní znalec Karel Bröckl.